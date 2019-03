Dochtertje smeekte Chris om haar mama in leven te laten, maar dat werd ook haar dood

Chris Watts speelde de vermoorde onschuld toen hij de politie inschakelde om te helpen zoeken naar zijn vermiste vrouw Shannan en kinderen. Al snel kwam aan het licht dat hij zelf verantwoordelijk was voor de moord op zijn vrouw, zoveel gaf hij zelfs al toe aan de politie. Alleen over de dood van zijn twee dochtertjes is na maanden nog geen duidelijkheid, al brengt de advocaat van de ouders van Shannan daar vandaag duidelijkheid in.

De politie gaat er niet van uit dat Watts hen ooit al echt de waarheid heeft verteld over wat er die bewuste avond in zijn huis gebeurd is. Toch zouden de ouders van Shannan al gebrieft zijn over de dingen die hij wel al toegaf, en die informatie zal hun advocaat vandaag wereldkundig maken.

De Britse krant The Daily Mail kon al een fragment bekijken van het interview bij Dr. Phil dat vandaag uitgezonden zal worden. Advocaat Steven Lambert zou erin onthullen dat dochtertje Bella net de kamer binnenkwam toen Chris zijn vrouw Shannan aan het wurgen was. Ze zou haar papa gesmeekt hebben om het leven van haar mama te sparen, maar omdat ze getuige was van zijn vreselijke daad, moest ook zij dood.

“In die bewuste nacht kwam Shannan thuis”, zo luidt het verhaal van de advocaat, “en kregen Chris en zij ruzie. Maar ze legden het bij. Er waren geen geschillen meer. Later op de avond barstte de ruzie terug los. Tijdens die ruzie bekende Chris dat hij een affaire had en wilde scheiden.”

“Hij zei haar dat het tussen hen voorbij was, en zij moet iets gezegd hebben in de aard van: ‘Wel, dan zal je onze kinderen nooit meer zien.’ Als gevolg van die conversatie wurgde hij haar”, gaat de advocaat verder. Het fragment eindigde met een beschrijving van wat dochtertje Bella nog meemaakte: “Op dat moment kwam Bella binnen en vroeg ze wat hij deed met mama.”

De informatie komt uit wat de FBI al liet weten aan de familie van Shannan, want de verhoren van Watts werden nog niet publiek gemaakt. Dat gebeurt op 7 maart. Voorlopig bekende Watts enkel dat hij Shannan gewurgd heeft, volgens hem in een vlaag van woede nadat zij hun twee dochters vermoord had. De politie heeft het moeilijk die versie van de feiten te geloven, aangezien Chris wel al bekende dat hij de lijken van zijn dochters dumpte in olietanks nadat hij zijn vrouw een ondiep graf gegeven had.