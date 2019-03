Politie laat auto wegslepen die al zes jaar geparkeerd staat in straat in Mortsel

Mortsel - In de Bremveldlaan in Mortsel is een auto weggesleept die al zes jaar geparkeerd stond in de straat. Buurtbewoners hadden dat gemeld aan de politie.

“De wagen is volledig in orde qua verzekering en inschrijving, dus dat maakt het moeilijk voor ons om op te treden”, zegt Kim Verdoodt van de politiezone Minos op Radio 2. “We starten dan een procedure om contact op te nemen met de eigenaar. Na al die tijd is er geen reactie geweest, en is er besloten om het voertuig te takelen.”

De auto is opgehaald door een takelbedrijf in Lier. Daar kan de eigenaar de wagen nog komen halen. Als hij of zij dat niet doet, kan er een proces worden opgestart om de auto te verkopen. Met het geld van de verkoop zou de takelfirma dan worden vergoed.