Politie rijdt steeds meer rond met in beslag genomen wagens: “Vooral vraag naar snelle BMW’s en Audi’s”

Politieagenten aan het stuur van de wagens van criminelen: het kan op het eerste gezicht een vreemde combinatie lijken, maar het wordt steeds vaker een realiteit. Federale en lokale politiediensten maken immers meer en meer gebruik van de mogelijkheid om gebruik te maken van wagens die in beslag werden genomen bij gerechtelijke onderzoeken.

Wettelijk kunnen politiediensten al sinds 2014 gebruikmaken van in beslag genomen wagens, maar de procedure was omslachtig. Door een wetsaanpassing in 2018 is die procedure echter een stuk makkelijker geworden, en dat sorteert effect: in januari en februari 2019 werden al 6 wagens toegewezen, wat het totaal op 14 brengt.

Onder die 14 wagens bevindt zich één stadswagen en één busje, verder gaat het om twaalf luxewagens van merken als BMW en Audi. Ze rijden rond in Brussel (4), Luik (4), Bergen (3), Gent (2) en Antwerpen (1). De voertuigen zijn niet geschilderd in politiekleuren, maar worden gebruikt als anonieme wagens, vaak door gerechtelijke diensten.

“Criminelen bestrijden met hun eigen middelen”

“We gaan de criminelen bestrijden met hun eigen middelen”, aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Ik ben steeds op zoek gegaan naar manieren om de efficiënte werking van de politiediensten waar mogelijk te ondersteunen. Met dit project toont Justitie aan dat het ook ‘out of the box’ kan denken”, zegt de minister.

“Vijf van die 14 wagens werden in beslag genomen in dossiers rond georganiseerde misdaad, vijf andere in drugsdossiers en drie in witwasdossier”, verduidelijkt Jean-Michel Verelst, de nieuwe direceur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat de voertuigen ter beschikking stelt.

Vooral snelle wagens

Op deze manier wordt volgens Justitie efficiënt omgegaan met wat in beslag genomen wordt. Voertuigen stallen kost immers handenvol geld aan de staat. “Wij staan permanent in contact met de federale politie. Zij kunnen de noden van hun diensten het best inschatten, en zien wat voor hen interessant kan zijn”, aldus Verelst. “Dan gaat het vooral om snelle wagens. We kunnen een wagen enkel niet ter beschikking stellen van een dienst uit het arrondissement waar die in beslag werd genomen, om alle schijn van belangenvermenging te vermijden.”

Wagens van onschuldigen?

Voor alle duidelijkheid: het gaat om voertuigen die in beslag werden genomen in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek, niet om verbeurdverklaarde wagens na een veroordeling. Het is dus best mogelijk dat het voertuig in kwestie teruggegeven moet worden als de verdachte onschuldig blijkt te zijn. “In dat geval verkopen we de wagen en past de politie het verschil bij”, legt Verelst uit.

Is het niet vreemd dat de politie gebruik mag maken van voertuigen van burgers die nog niet eens veroordeeld zijn? “De magistraat in kwestie moet die afweging maken”, aldus Verelst. “Het zou belachelijk zijn om een Porsche Cayenne in een garage stof te laten vergaren en waarde te verliezen. Daarom heeft de magistraat drie maanden om een betere bestemming te bedenken: ofwel moet iedereen eraf blijven en wordt de wagen in kwestie bewaard als ware het een stuk bewijs, ofwel moet hij verkocht worden. In dat laatste geval kan ik beslissen om het voertuig ter beschikking te stellen van de politie.”

De regels gelden overigens niet enkel voor auto’s. Het kan ook gaan om vrachtwagens, vaartuigen, speciale computers of gebouwen. Het gebruik van inbeslaggenomen geld voor operationele doeleinden is niet toegestaan.