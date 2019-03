Ajax, Dortmund, Manchester United en Juventus: zo groot is hun kans op ‘remontada’

Ajax, Juventus, Borussia Dortmund: allemaal hopen ze deze week op een miraculeuze terugkeer in de Champions League. Is die hoop terecht? De cijfers laten bijna steeds nog een opening, zo leert ons het verleden, als is die opening in het beste geval een voet breed.

Real Madrid-Ajax: remontadakans 6%

Sergio Ramos speelt alvast niet tegen Real Foto: REUTERS

Laat ons beginnen met. Dat speelde een sterke partij in de ArenA, maar verloor wel met 1-2 van. Zijn de Nederlanders uitgeteld? Als we afgaan op verleden wel. Precies honderd keer al eindigde een heenwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League/Europacup I op 1-2. Amper zes keer (precies 6% dus, leert een snelle berekening) zette een team die scheve situatie nog recht.

Geen gemakkelijke opdracht voor de Nederlanders, al zijn er enkele lichtpunten: ten eerste mist de Koninklijke Sergio Ramos, geschorst omdat hij opzettelijk een gele kaart pakte in de heenmatch. Ten tweede: Real ging afgelopen week twee keer op eigen veld onderuit. De tegenstander heette toen wel Barcelona en niet Ajax, maar toch. Ten derde: één van de zes ploegen die al een 1-2 thuisnederlaag rechtzette, was Ajax zelf. In 2006 ging het in de kwalificaties voor de Champions League met 0-2 bij Kopenhagen winnen nadat de thuismatch op 1-2 was geëindigd.

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur: remontadakans 6%

Jan Vertonghen blonk in de heenmatch uit en scoorde tegen Borussia Foto: Photo News

Over naar het Ruhrgebied dan: daar geeftwoensdagpartij. De Borussen zitten niet bepaald in een goede flow: dit jaar werden ze al uit de Duitse beker gewipt, gaven ze al een voorsprong van zeven punten op eeuwige concurrent Bayern München prijs én ze stortten helemaal in tegen Tottenham. Kansloos dan maar? Niet helemaal: acht keer slaagde een ploeg erin een 3-0 uitnederlaag goed te maken. Procentueel gezien: 6%. Twee keer lukte dat een Duitse ploeg: rivaal Schalke 04 deed het in 1958 tegen het Deense KB, Werder Bremen in 1988 tegen Dynamo Berlijn. Winnen dan maar, en dat is moeilijk voor Witsel en co: in de laatste zeven matchen werden er amper twee zeges gepakt.

PSG-Manchester United: remontadakans 0%

Lukaku weet wat doen in Parijs Foto: REUTERS

Nog op woensdag:tegen Manchester. De cijfers zijn simpel: 106 keer eindigde een heenmatch op 0-2, nog nooit kon het verliezende team die situatie rechtzetten. Lukaku en ploegmaats weten dus wat doen. Als het lukt, hebben ze meteen een primeur beet. Wie alvast niet meespelen bij de Mancunians zijn de geschorste Paul Pogba en de geblesseerde Alexis Sanchez.

Juventus-Atletico Madrid: remontadakans 15,6%

Geen goals voor Ronaldo in Madrid -lukt het volgende week wel? Foto: REUTERS

Nog een week van ons af, maar net iets spannender:. De Oude Dame werd met 2-0 afgetroefd in het Wanda Metropolitano, maar is lang niet kansloos: in 15,6% van de gevallen wist een thuisploeg zich alsnog te kwalificeren. Een van de 29 teams die daarin slaagden was trouwens, zo herinneren Kempenaren met een lang geheugen zich ongetwijfeld nog: in 1997 wipten ze Anorthosis Famagusta uit de voorrondes van de Champions League en plaatsten ze zich voor de groepsfase.