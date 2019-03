Geradicaliseerde gedetineerde verwondt twee bewakers van Franse gevangenis

Een geradicaliseerde gedetineerde heeft dinsdag rond 9.30 uur in de gevangenis van Condé-sur-Sarthe twee cipiers met een mes aangevallen en hen daarbij zwaar verwond. Dat melden meerdere Franse media.

De man verschanste zich vervolgens met zijn gezellin in een gezinseenheid van de penitentiaire instelling. De cipiers kregen meerdere messteken toegediend terwijl de man “Allahu akbar” tierde en hebben ernstige verwondingen aan het gelaat en in de buik opgelopen. Hun toestand zou zorgwekkend zijn.

De gedetineerde zou zich in 2010 tot de islam hebben bekeerd. Hij was in 2014 veroordeeld tot 28 jaar cel na in 2012 met twee medeplichtigen een 80-jarige overlevende van de nazikampen te hebben gefolterd en vermoord. Daarbovenop kreeg hij nog een jaar cel omdat hij de aanslagen in Parijs had verheerlijkt.

Interventie-eenheden zijn op weg. Hulpdiensten zijn al ter plaatse.