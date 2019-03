Man blijft aangehouden op verdenking van vergiftiging echtgenote

Menen - Een man uit Lauwe blijft aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zijn vrouw vergiftigd hebben met giftige zaden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Na het overlijden van de vrouw, in oktober vorig jaar, vond de wetsdokter sporen van ricine in het lichaam van het slachtoffer. Dat gif is afkomstig van de zaden van de wonderboom, een exotische sierplant met zeer giftige zaden.

Haar echtgenoot werd donderdag opgepakt, het parket vermoedt dat hij zijn vrouw vergiftigd heeft. “Ik kan enkel bevestigen dat de partner van de vrouw vandaag (dinsdag, nvdr.) voor de raadkamer is verschenen en aangehouden blijft”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens.

Verder geeft het parket geen commentaar.