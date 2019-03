Maandag Nederlandsdag: onze reporter deed de test: “Is het Nederlands in Brussel echt zo slecht?”

Brussel -

Volgens Hendrick Bogaert (CD&V) is het genoeg geweest. In Brussel zou er meer Nederlands gesproken moeten worden, en daarom wil de man ‘Maandag Nederlandsdag’ introduceren. Een dag waarop er in het Nederlands met elkaar gecommuniceerd wordt. “We doen al genoeg toegevingen aan de Franstaligen”, vindt hij. Eind vorig jaar deed onze reporter al eens de test. “Is het echt zo slecht gesteld met het Nederlands in onze hoofdstad?”, vroeg ze zich af.