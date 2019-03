Collega’s van ‘Riverdale’ en ‘Beverly Hills 90210’ delen verdriet om overlijden Luke Perry: “Ik zal onze gesprekken missen”

Het plotse overlijden van acteur Luke Perry heeft niet alleen zijn fans verweesd achtergelaten. Ook voor zijn collega’s van vroeger en nu was het nieuws een harde klap. De veelal jonge acteurs van ‘Riverdale’ omschrijven hem als een mentor en een wijs en vriendelijk man. Zijn vroegere collega’s uit ‘Beverly Hills 90210’ zeggen vooral hun goede vriend te gaan missen.

“Ik vind het moeilijk te bevatten dat hij niet langer in de buurt zal zijn om lange knuffels te geven en zijn wijsheid en vriendelijkheid met ons allemaal te delen. Ik denk aan zijn familie. Zijn kinderen. Ik bid voor hen, dat ze vrede kunnen vinden in dit verwoestende verlies”, schrijft ‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart op Twitter. Ook Casey Scott, uit dezelfde serie, deelt zijn verdriet: “Mijn hart is gebroken. Luke nam me onder zijn vleugels vanaf dag een en zorgde ervoor dat ik me thuis voelde. Hij was de meest vrijgevige, wijze ziel met een weergaloze vriendelijkheid. Hij behandelde iedereen met liefde. We hadden zo veel plezier. Ik bid voor zijn familie.”

I’m finding it hard to grasp that he will no longer be around to give long hugs and share his wisdom and kindness with all of us.



I’m thinking of his family. His children.



I pray for them to heal and find peace in this devastating loss. — Lili Reinhart (@lilireinhart) 4 maart 2019

I’m totally heartbroken. Luke took me under his wing the day I was cast and made me feel like I belonged. He was the most generous, wise soul with unmatched kindness. He treated everyone with love and joy. We had so much fun. Praying for his family. — Casey Cott (@CaseyCott) 5 maart 2019

Ook de schrijvers van ‘Riverdale’ deelden op Twitter een gezamenlijk eerbetoon aan de acteur: “Luke Perry… Je was een vreugdevolle en levendige ziel. Je zal gemist worden, maar je nalatenschap zal voor altijd herinnerd worden. Rust in liefde en vrede, vriend.” Dat eerbetoon werd nog aangevuld door schrijver Roberto Aguirre Sacasa: “Zo verdrietig om Luke. Hij was een vader, broer, vriend en een mentor. Elke avond voor hij een scène moest opnemen, belde hij me en praatten we over alles. Ik zal die gesprekken missen. En mijn hart gaat uit naar zijn familie en vrienden.”

Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) 4 maart 2019

So heartbroken about Luke. He was a father, brother, friend, and mentor. Each night before he had to shoot a scene, he’d call me and we’d talk about...everything. I will miss those calls. And my heart goes out to all his family and friends. pic.twitter.com/2GaFkV2mI7 — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 4 maart 2019

Ook zijn vroegere collega’s van de hitserie ‘Beverly Hills 90210’ zijn de acteur duidelijk niet vergeten.”Liefste Luke, ik zal altijd blijven genieten van de liefdevolle herinneringen die we gedeeld hebben in de laatste dertig jaar. Dat je reis voorwaarts verrijkt mag worden door de fantastische zielen die je zijn voorgegaan, net zoals jij dat gedaan hebt voor zij die achterblijven. God, geef hem alsjeblieft een zitje dicht bij jou, hij verdient het”, schrijft acteur Ian Ziering.

Ook oud-collega Christine Elise McCarthy is zwaar aangedaan door het overlijden van Perry. “Met een zwaar gemoed ben ik verbaasd en kapot om jullie te vertellen dat Luke overleden is. Ik ben nog steeds in shock en ik heb geen woorden. Ik kan alleen zeggen dat hij werkelijk een vriendelijke man was. Er zal om hem gerouwd worden en hij zal gemist worden door iedereen die hem kende en de miljoenen die van hem hielden. RIP liefste Luke. Je tijd hier was veel te kort.”

Ook vanuit de rest van Hollywood kwamen er reacties vol ontzetting en lof over de acteur, vriend en collega die Luke Perry was.

Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 4 maart 2019

Luke Perry dead at 52? Oh man, that's so wrong and so sad. Condolences to family, friends, and fans all over this round world. :-( — Stephen King (@StephenKing) 4 maart 2019

Luke Perry - Irreplaceable beautiful and kind human being, incredible friend, generous actor and adoring father to Jack and Sophie and loving partner to Madison we are all heartbroken. You are the love and you are the light. pic.twitter.com/X3ycTvmXsb — Patricia Arquette (@PattyArquette) 4 maart 2019

Luke Perry was grounded and sweet. He told the best stories and set a great example of how an actor can handle success and fame with grace and humility. R.I.P., Luke. — Misha Collins (@mishacollins) 4 maart 2019

RIP Luke Perry. My heart hurts for your family — Viola Davis (@violadavis) 4 maart 2019

Condolences to the family of Luke Perry. — William Shatner (@WilliamShatner) 4 maart 2019