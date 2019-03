Scheidsrechter van eerste promotiefinale is bekend: dezelfde ref als bij vorige clash tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen

De Belgische voetbalbond heeft bekendgemaakt dat scheidsrechter Erik Lambrechts de eerste promotiefinale tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen op zaterdag 9 maart in goede banen moet leiden. Vooral Malinwa heeft slechte herinneringen aan de 34-jarige Leuvenaar.

Lambrechts floot al meer dan honderd duels in de Jupiler Pro League en hij heeft ook veel ervaring in de Proximus League. Zo was hij scheidsrechter in de promotiefinale Roeselare-Antwerp (1-2) twee jaar geleden. Ook op Europees niveau kwam Lambrechts al in actie.

Zowel Beerschot Wilrijk als KV Mechelen hebben geen goede herinneringen aan de ref. Zo kwamen de Mannekes hem de voorbije jaren twee keer tegen en eindigde de partij telkens op een gelijkspel.

De laatste partij was overigens de vorige clash tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen op 26 januari (0-0). Twee spelers van KV (Mera en Schoofs) pakten toen een rode kaart.

Malinwa kwam Lambrechts de voorbije jaren elf keer tegen en won daarvan slechts twee wedstrijden. Acht keer verloren de Mechelaars.

Lambrechts wordt op het Kiel bijgestaan door Rien Vanyzere en Philippe Vandecauter. Ken Vermeiren fungeert als vierde official.