Zweedse Academie reikt dit jaar twee Nobelprijzen voor Literatuur uit

Nadat er vorig jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur is toegekend, zullen er dit jaar twee uitreikingen zijn. Dit heeft de Nobelstichting in Stockholm dinsdag bekendgemaakt.

Omwille van interne problemen bij de Zweedse Academie was er in 2018 geen laureaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Maar volgens de Nobelstichting heeft de Academie sindsdien meerdere belangrijke maatregelen genomen om het vertrouwen in de instelling te herstellen.

Er zal aldus in de herfst een Nobelprijs voor Literatuur 2018 en 2019 zijn.