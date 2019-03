Of dacht u dat Courtois alleen kon keepen? Rode Duivel speelt ploegmaat knap door de benen

Speelt Real Madrid vanavond tegen Ajax de zorgen uit de competitie weg? Afgaande op trainingsbeelden uit Madrid is de sfeer bij Koninklijke best goed. En wat blijkt? Onze nationale doelman Thibaut Courtois is best snel met de voetjes, zo ondervindt ploegmaat Karim Benzema, die netjes gepoort wordt door de Limburger.