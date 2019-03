Geradicaliseerde gedetineerde verwondt met mes twee bewakers in Franse gevangenis

Het Franse antiterreurparket heeft het onderzoek naar de gebeurtenissen in de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe nabij Alençon naar zich toe getrokken.

De twee gewonde cipiers zijn dertigers en zijn naar een ziekenhuis overgebracht, hun leven is niet in gevaar, bevestigde FO-vakbondsafgevaardigde Alassane Sall. Eén van de twee bewakers moet een heelkundige ingreep ondergaan na volgens de politie aan de thorax te zijn geraakt. De andere is aan het gelaat verwond.

Een bron bij de politie bevestigde dat de 27-jarige messentrekker in de gevangenis geradicaliseerd is. Hij vertoefde evenwel niet in de in september geopende afdeling voor geradicaliseeerden.