Brecht Capon is terug van weggeweest na armbreuk en analyseert seizoen van KV Oostende: “Op de juiste momenten gewonnen”

Een hoerastemming heerste er niet in de Versluys Arena nadat KV Oostende het behoud veiligstelde. Na het gelijkspel tegen Waasland-Beveren konden de Kustboys al tien speeldagen niet meer winnen. Er was één positief punt: Brecht Capon is terug van weggeweest na een inactiviteit van acht wedstrijden door een armbreuk.