Vogelliefhebber die 38 beschermde vogels gevangenhield gaat vrijuit

Zutendaal - Een 77-jarige man uit Zutendaal heeft dinsdag een straf met opschorting gekregen omdat hij 38 beschermde vogels gevangenhield en 90 fazanteneieren uitbroedde.

Een natuurinspecteur stelde in april 2018 vanop een openbaar domein vast dat zich tussen twee huizen in Zutendaal een gesloten ren bevond met enkele ongeringde fazanten erin. Ook hoorde de inspecteur vogelgeluiden van enkele Europese zangvogels. Bij de eigenaar van de ren werd een huiszoeking uitgevoerd en in de ren werden naast de dertien fazanten ook nog elf sijzen, zes distelvinken, drie barmsijsen, een kneu, een groenvink en een botvink gevonden. In twee broedmachines lagen negentig fazanteneieren.

De man zei dat de vogels oorspronkelijk toebehoorden aan een man die in 2011 naar een woonzorgcentrum ging en aan de vogelliefhebber gevraagd had om voor de vogels te zorgen. De fazanteneieren en de daaruit voortkomende fazanten werden gekweekt om tijdens de eindejaarsperiode door de familie en vrienden van de man te worden opgegeten. Na de huiszoeking werden de 38 beschermde vogels opgevangen door het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Het Openbaar Ministerie vroeg vorige maand aan de rechter in Tongeren om de zeventiger te veroordelen tot een gevangenisstraf van één maand met uitstel en een geldboete. De rechter gaf de man een straf met opschorting. Aan de vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de man wel een schadevergoeding van 350 euro betalen.