Michiel werd aangereden en raakte levenslang verlamd: aanrijdster vroeg vrijspraak, maar krijgt die niet: “Grote opluchting”

Oedelem - De vrouw die Michiel op zijn zestiende aanreed, werd daar drie jaar later voor gestraft. De politierechter oordeelde dat de jongeman - die door het ongeval levenslang verlamd raakte - geen enkele fout treft. “Een heel grote opluchting”, zegt hij.

Michiel Pylyser (19) uit Oedelem treft geen enkele schuld aan het ongeval waardoor hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel belandde. De politierechter oordeelde dat de vrouw die hem op zijn bromfiets aanreed volledig aansprakelijk was. “En dat is voor mij echt een hele opluchting”, zegt hij. “Het was mij helemaal niet te doen om een straf. Ik wilde gewoon horen dat mij geen schuld treft. En dat is nu gebeurd.”

Kunstmatige coma

Het ongeval op 4 mei 2016 veranderde het zorgeloze leven voor Michiel, toen amper 16 jaar oud, volledig. Hij reed die dag na school naar huis toen hij in de Bruggestraat in Oedelem ter hoogte van meubelzaak De Graeve werd aangereden. E.B. uit Wingene wilde met haar wagen de parking opdraaien, maar merkte Michiel die met zijn bromfiets op het tweerichtingsfietspad reed niet op. Het kwam tot een zware aanrijding.

De gevolgen waren voor Michiel niet te overzien. Hij werd enkele weken in een kunstmatige coma gehouden en uiteindelijk bleek dat hij in levensgevaar was. Pas toen hij uit de coma ontwaakte, werd duidelijk dat de jongeman verlamd raakte tot aan zijn borst. In totaal lag hij zo’n jaar in het ziekenhuis. Tot op de dag van vandaag moet hij revalideren en zicht op verbetering is er niet meer.

Te snel

Toch kwam E.B. twee weken geleden in de politierechtbank de vrijspraak vragen. Volgens haar advocaat reed Michiel namelijk veel te snel. “Zij kon die bromfiets niet zien en niet voorzien. Als hij aan de toegelaten snelheid had gereden, dan had zij op tijd kunnen stoppen”, klonk het. Een kaakslag voor Michiel die zich zelf van het ongeval maar weinig herinnert. “Maar ik weet wel dat die bromfiets simpelweg niet te snel kón rijden”, zegt hij.

De politierechter oordeelde dat de vrouw wel degelijk in fout was en dat ze de bromfietser voorrang had moeten verlenen. E.B. werd dan ook veroordeeld tot een boete van 400 euro, waarvan 160 euro met uitstel, en een rijverbod van één maand, waarvan 15 dagen met uitstel. Daarnaast krijgt Michiel ook een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro. “Ik wist eigenlijk niet dat die vrouw een straf zou krijgen. Dat hoefde voor mij zelfs niet. Ik vond het alleen belangrijk dat ik niet in fout was. En dat is nu wel bevestigd. Want ik moet toegeven dat ik toch echt twee weken schrik heb gehad voor het vonnis.”