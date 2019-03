Alles wat u moet weten over de eerste Play-off 1-deelname van Antwerp

Nog twee wedstrijden te gaan, maar de Antwerp-fans zitten ongetwijfeld al met hun hoofd in de wolk genaamd Play-off 1. Je kan het hen niet kwalijk nemen, en we besloten dan maar om hen een handje te helpen. We gidsen hen richting die tien extra topmatchen aan de hand van enkele gerichte vragen.

Hoe uniek is deze prestatie?

Redelijk uniek. Antwerp is niet de club die het snelst richting Play-off 1 opklom. Dat is nog altijd STVV, dat in 2009 promoveerde en elf maanden later al tegen de grote jongens ...