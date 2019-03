Edouard Vermeulen, ontwerper van Natan, krijgt rijverbod en boete voor stevige snelheidsovertreding

Edouard Vermeulen (62), baron en de man achter het Belgische modehuis Natan, zal het vijftien dagen zonder zijn wagen moeten doen. Hij kreeg van de politierechter namelijk een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 800 euro. De mode-ontwerper reed namelijk veel te snel langs de autosnelweg A11 in Damme.

Vermeulen reed op 9 april vorig jaar langs de nieuwe snelweg op een plaats waar slechts 90 kilometer per uur was toegelaten. Ter hoogte van het Boudewijnkanaal merkte de politie hem op. Zij moesten zelf aan 155 kilometer per uur rijden om de Range Rover van de mode-ontwerper bij te benen. Vermeulen gaf aan de agenten ridderlijk toe dat hij te snel reed.

De man die in het verleden heel wat leden van verschillende koninklijke families - onder andere koningin Mathilde - kleedde, stuurde dinsdagmorgen zijn kat naar de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld. De rechter gaf hem een boete en een rijverbod.