Dronken en gedrogeerde mannen die op auto’s, bushokjes en woningen schoten, riskeren effectieve celstraf

Tongeren / Opglabbeek / Bilzen / As - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen van acht en twaalf maanden gevraagd voor twee mannen uit Opglabbeek en Genk die in de nacht van 23 en 24 juli een spoor van vernieling trokken doorheen Opglabbeek, As en Bilzen. De mannen schoten vanuit hun auto gedurende enkele uren met een bolletjeswapen op verschillende geparkeerde auto’s, bushokjes en woningen.

In de nacht van 23 op 24 juli 2018 reden de twee mannen naar een nachtwinkel in Opglabbeek om enkele blikjes bier te gaan halen. Ze waren toen al onder de invloed van drank en drugs. De 30-jarige Genkenaar had het bolletjeswapen van zijn 34-jarige vriend uit Opglabbeek meegenomen. Verschillende getuigen zagen hoe de twee mannen vanuit een Skoda met een wapen op luchtdruk metalen bolletjes schoten op verschillende auto’s en bushokjes. Telkens reden de mannen daarna met een hoge snelheid weg.

Dankzij die getuigen kreeg de politie van Bilzen een goede beschrijving van de schutters en kon ze hen via de ANPR-camera’s opsporen en oppakken. De gezochte wagen werd teruggevonden toen die voor de woning van een van de mannen in Opglabbeek stond geparkeerd met het luchtdrukwapen en de munitie er nog in. De twee verdachten zaten binnen en werden diezelfde avond nog gearresteerd. Bij de huiszoeking werd nog een tweede nepwapen aangetroffen. Dat wapen werd samen met het andere wapen, de munitie en de auto in beslag genomen. In totaal werden 26 geparkeerde auto’s, vier bushokjes en zes woningen door de mannen beschadigd.

In eerste instantie leden 45 burgerlijke partijen schade door de fratsen van de twee. De schade van de meerderheid van de burgerlijke partijen werd reeds door hun respectievelijke verzekeringen vergoed. Slechts drie burgerlijke partijen kwamen daarom nog maar persoonlijk een schadevergoeding vragen. De man uit Opglabbeek betuigde zijn spijt en beloofde alle schade te betalen.

Vonnis op 2 april.