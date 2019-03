Advocaat van eigenaar van waterput waarin kleine Julen om het leven kwam: “De val doodde het kind niet, maar de reddingswerkers”

Hoogstwaarschijnlijk was het niet de val van 70 meter in een waterput die de Spaanse peuter Julen in januari het leven kostte, maar kwam het tweejarig jongetje om door de reddingsactie. Dat stelt de advocaat van David Serrano, de van onvrijwillige doodslag beschuldigde eigenaar van de boerderij waarop de waterput zich bevond. Het voorlopige autopsieverslag spreekt die bewering echter tegen.

Serrano wordt beschuldigd omdat hij de waterput slecht zou hebben beveiligd en nergens zou hebben aangegeven dat er een put was. Volgens zijn advocaat treft zijn cliënt echter geen schuld “omdat het vermoedelijk niet de val was die het kindje het leven kostte, maar de reddingsactie zelf”.

De Spaanse Guardia Civil heeft dinsdag bevestigd dat de tweejarige Julen meteen na zijn val bedekt werd door een “deksel”, een laag grond van in totaal 33 kilo. Om het kind te bevrijden, moesten de reddingswerkers die laag verwijderen. Dat deden ze onder meer door met een zeven kilo zware houweel een tiental keer in te hakken in de laag grond, zo is te zien op een video die verspreid werd door de advocaat van Serrano. “Tien harde klappen op de laag die zich boven het hoofdje van Julen gevormd had”, zegt architect Jesus Maria Flores Vila in zijn onderzoeksrapport, dat gebruikt wordt door de verdediging.

Volgens datzelfde rapport zouden vier van die slagen de laag hebben doorboord en minstens 35 centimeter dieper zijn doorgedrongen. “Ver genoeg om het kind te raken, met genoeg kracht om het kind te doden”, aldus de verdediging.

Of het argument van de verdediging veel zal uithalen in de rechtbank, is maar zeer de vraag. Uit het voorlopige autopsieverslag blijkt dat Julen een ernstig hoofdletsel had opgelopen en wijst alles erop dat hij zijn nek had gebroken. Het jongetje zou ook vuil in zijn slokdarm en maag hebben gehad, wat erop wijst dat hij niet meteen overleden is. Er wordt echter geen melding gemaakt van uitwendige verwondingen die niet verklaard kunnen worden door de val. Er werden ook geen sporen van bloed aangetroffen op de houweel. Om echte conclusies te trekken is het wachten op het definitieve verslag.

De tweejarige Julen viel op 13 januari van dit jaar - tijdens een gezinsuitstap - in een 110 meter diepe waterput in het Spaanse bergdorp Totalán. Bijna twee weken later werd zijn levenloze lichaam naar de oppervlakte gehaald. Het nieuws van zijn val en de reddingsactie werden over de hele wereld gevolgd.