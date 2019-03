Indrukwekkend: cheetahrobot kan probleemloos achterwaartse salto’s uitvoeren

De robots van Boston Dynamics zoals Atlas en SpotMini zijn al langer gekend, maar ook de ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) kunnen er wat van. De robotbouwers hebben namelijk de Mini Cheetah ontwikkeld: een kleine robot die erg behendig uit de hoek kan komen. Zo bewijzen alvast de videobeelden die de ingenieurs met de wereld hebben gedeeld.

De Mini Cheetah weegt in totaal amper negen kilogram. Het stelt de viervoeter dan ook in staat om erg soepele bewegingen uit te voeren. In het rond lopen gaat probleemloos op eender welke ondergrond, net als zelfstandig terug rechtstaan indien de robot toch een val maakt. Zelfs een achterwaartse salto hoort bij de viervoeter tot de mogelijkheden. De naam Mini Cheetah is overigens niet zomaar gekozen: de robot kan immers twee keer zo snel kunnen lopen dan de doorsnee wandelaar.

De ingenieurs willen tien exemplaren van de Mini Cheetah ontwikkelen, om die vervolgens uit te lenen aan verschillende labo’s. De robot zal in mei officieel voorgesteld worden tijdens de International Conference on Robotics and Automation.

