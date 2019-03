Zware rellen oudejaarsnacht in Molenbeek: raadkamer laat verdachte rellen vrij, parket in beroep

Sint-Jans-Molenbeek - De man die vorige week onder aanhoudingsbevel was geplaatst omdat hij zou deelgenomen hebben aan de rellen die de oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek ontsierden, is door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Het Brusselse parket is tegen die beslissing in beroep gegaan, zodat de man binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling moet verschijnen. Minstens tot zolang blijft hij in voorlopige hechtenis.

De politie van de zone Brussel-West had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd. De politie en brandweer werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd.

Dinsdag 28 februari voerde de lokale politie Brussel-West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) dan vijf huiszoekingen uit en pakte vijf verdachten op. Twee minderjarigen werden na verhoor vrijgelaten, en één minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Het parket vroeg de plaatsing in een gesloten instelling, maar de jeugdrechter is daar niet op ingegaan.

De twee meerderjarigen werden dan weer voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet één van hen vrij na verhoor en plaatste de tweede onder aanhoudingsbevel voor feiten van beschadiging van onroerende goederen, diefstal met braak en beschadiging van roerende goederen met de verzwarende omstandigheid dat de feiten in bende werden gepleegd.

80 uur werkstraf

De zaak maakte bijzonder veel los. Zowel bij de politiek als bij de publieke opinie. Zo stelde de burgemeester Catherine Moureaux (PS) dat rellen “een vorm van vieren waren”. Om de relschoppers in toom te houden op oudejaarsnacht stelde ze voor de stad mogelijk enkele concerten zou kunnen organiseren.

Mogelijk nog controversiëler dan haar uitspraken was de veroordeling van 24-jarige relschopper, eind vorige maand. Tijdens de rellen had hij zich tegen de politie gekeerd. In het kantoor had hij agenten bedreigd en dreigde hij “een vriend” op te bellen die “wapens zou leveren om alle flikken te doden”. De man werd veroordeeld tot 80 uur werkstraf.

“Belachelijk”, zei politievakbondsman Eric Labourdette (VSOA) toen aan Het Nieuwsblad. “We hadden een sterk signaal verwacht. Een straf die duidelijk maakt dat dit soort van geweld niet getolereerd wordt. Maar deze sanctie stelt niets voor. We zijn gedegouteerd.”