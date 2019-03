“Fox News wist al jaar eerder van affaire met pornoster Stormy Daniels, maar zweeg om Trump de verkiezing te laten winnen”

Nieuwszender Fox News wist een jaar eerder dan andere media van de affaire tussen Donald Trump en Stormy Daniels en het zwijggeld dat daarvoor betaald werd, maar de bazen van de zender besloten het nieuws niet te brengen “omdat Trump de verkiezingen moet winnen”. Dat staat te lezen in een reeks onthullingen van The New Yorker over de Amerikaanse president en zijn band met Fox News.

Een van de meest opmerkelijke onthullingen van Jane Mayer over Fox News draait rond Stormy Daniels, de pornoster die een affaire had met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de onderzoeksjournaliste wist Fox News-reporter Diana Falzone al een jaar voor Wall Street Journal het naar buiten bracht dat Michael Cohen haar 130.000 dollar had betaald om de affaire te verzwijgen.

Foto: AFP

Falzone had maanden gewerkt aan die primeur en stapte er in oktober 2016 mee naar haar bazen. Ze had niet alleen bevestiging van de manager van Daniels en van diens ex-man, maar was ook in het bezit van een heleboel e-mails tussen Cohen en de advocaat van Daniels over de gesloten deal. Ze had het contract zelfs mogen inkijken.

Tegenwerking

De Amerikaanse journaliste werd echter tegengewerkt door haar bazen, schrijft Mayer. “Het verhaal van Falzone is nooit naar buiten gekomen. Het werd van de ene eindredacteur naar de andere doorgespeeld, maar niemand gaf haar een antwoord. Uiteindelijk was het Ken LaCorte, de voormalige CEO van Fox News, die haar zei dat het verhaal begraven werd. Goed gedaan, kiddo, zei hij tegen haar, maar Rupert Murdoch (de grote baas van de zender, nvdr) wil dat Donald Trump wint. Dus laat het gewoon zo.” LaCorte ontkent dat hij het gezegd heeft, maar collega’s van Falzone geven toe er getuige van te zijn geweest.

Enkele maanden later, in januari 2017, werd Falzone in alle stilte gedegradeerd. Volgens Mayer kreeg ze daar geen enkele uitleg voor. Ze diende een klacht in tegen de zender en kreeg een onbekend gedrag aangeboden voor een schikking. Ze ging daarop in.

Banden met Trump

Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump. Foto: AP

Het voorbeeld van Stormy Daniels is maar een van de zaken die The New Yorker aanhaalt om te bewijzen dat er een duidelijke link is tussen de nieuwsdienst van Fox en president Trump. Zou zou Bill Shine, de huidige communicatiedirecteur van Trump en voormalige directeur van Fox News, momenteel zowel door het Witte Huis als door de nieuwszender betaald worden. Jane Mayer legt aan de hand van dat en nog andere voorbeelden uit hoe Fox Trump mee groot gemaakt heeft - bijvoorbeeld door hem in programma’s veel aan bod te laten komen - en hoe Trump Fox radicaler gemaakt heeft.

“Sean Hannity heeft zijn collega’s toevertrouwd dat hij na afloop van zijn programma, rond 22 uur, elke avond belt met Trump. Ook andere journalisten hebben een rechtstreekse lijn met de president”, aldus Mayer.