Gaslek in Kortrijk, bewoners tijdlang geëvacueerd

Kortrijk - In het centrum van Kortrijk is dinsdagnamiddag een gaslek ontstaan. Een tachtigtal bewoners is een tijdlang geëvacueerd.

Bij werkzaamheden in de Wandelingstraat in Kortrijk vlakbij de spoorweg is omstreeks 16 uur een gaslek ontstaan. “Te hoogte van het kruispunt met de Pluimstraat en de Veldstraat heeft een aannemer een middendrukleiding geraakt”, vertelt de persverantwoordelijke van brandweer zone Fluvia. Een tachtigtal bewoners werd geëvacueerd en verzamelde wat verderop buiten de perimeter in de Zonnewijzer.

Het lek is ondertussen gedicht en de mensen kunnen weldra terug naar huis.