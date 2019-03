VN-programma tegen drugs blijkt effectief: 22 ton cocaïne bestemd voor België in Latijns-Amerika onderschept

Brussel - Vorig jaar hebben havenautoriteiten in Latijns-Amerika en de Caraïben met ondersteuning van een containercontroleprogramma van de Verenigde Naties (VN) 51 ton cocaïne onderschept. Daarvan was 22 ton voor België bestemd. Dat zegt Bob Van den Berghe, regionaal coördinator van het VN-programma.

Via het Container Control Program (CCP) ondersteunen het VN-bureau voor Drugs en Misdaad (UNODS) en de Werelddouaneorganisatie nationale douane- en politiediensten bij de bestrijding van de trafiek in drugs, wapens, beschermde fauna en flora en andere smokkelwaren. Het programma biedt onder meer expertise, risico-analyses en opleidingen aan, en probeert de uitwisseling van informatie te versterken.

Het is volgens Van den Berghe beter dat drugs al aan de bron worden tegengehouden, dan pas als in de haven van Antwerpen arriveren. “Je moet ze dan hier niet stockeren, niet vernietigen en de zaak moet niet voor de rechtbank komen”, zegt hij. Via internationale samenwerking worden de Belgische autoriteiten wel op de hoogte gebracht als er drugs worden onderschept in Latijns-Amerika, zodat ook hier een onderzoek gevoerd kan worden.

Tegenover 2017 werden via het programma dubbel zoveel drugs voor België onderschept. Antwerpen heeft een reputatie als belangrijke doorvoerhaven, wegens zijn centrale ligging. “De cocaïneproductie blijft nog stijgen en we starten het programma momenteel ook op in Colombia en Bolivië. De cijfers zullen dus nog de hoogte in gaan”, verwacht Van den Berghe.

Het gaat de goede richting uit met de aanpak van drugstrafiek in ons land, meent Van den Berghe. Hij zat onlangs samen met Antwerps burgemeester Bart De Wever en met minister van Financiën Alexander De Croo. “De strijd wordt ernstig aangepakt. De multidisciplinaire aanpak kan ons versterken”, zegt hij. “Er is ook goede communicatie tussen continenten. Met ons programma zetten we in op snelle informatieverstrekking naar de bestemmingslanden.”