Twee keer ontsnapt aan onthoofding en bewaakt door elfjarige kindsoldaat: ISIS-gijzelaar deelt zijn hallucinant verhaal

Zes keer werd hij de voorbije jaren gevangengenomen door terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Tweemaal kwam het zelfs zover dat hij uit zijn cel gehaald werd om onthoofd te worden. En toch leeft de 31-jarige Syriër Ani Hussein Mosa nog. In The sunday times doet hij zijn hallucinant verhaal. “Ik wist zeker dat ik ging sterven”, zegt de smokkelaar er.

Gevaarlijke fanatici. Zo kijken de aanhangers van de conservatieve moslimgroepering Shaitat naar ISIS. En daarom voeren ze in Syrië aan de zijde van de Syrian Democratic Forces (SDF) een bloederige strijd tegen de terroristen.

Een van de Shaitat-aanhangers is Ani Hussein Mosa. De 31-jarige Syriër is een smokkelaar die - zo zegt hij zelf - om die reden al tot zesmaal toe gevangengenomen werd door ISIS. In een interview met The sunday times heeft hij voor het eerst uit de doeken gedaan wat hij allemaal meegemaakt heeft in gevangenschap.

Hallucinant

Gijzelaars nemen doet ISIS frequent om die te kunnen gebruiken als menselijke pasmunt. Het gebeurt redelijk willekeurig, vaak op momenten waarop de tegenstander verzwakt is. Zo werd Mosa in januari tijdens een zandstorm in Baghuz samen met tientallen anderen uit het bed getild en meegenomen door terroristen.

“Ze hebben toen 53 van ons in een caravan gezet en ons een plastic blad gegeven om op te plassen. Lucht was er niet. Een man werd na drie dagen erg ziek en overleed ’s nachts”, zegt Mosa. “De volgende ochtend hebben ze hem in een graf naast de caravan gelegd. De dag erna namen ze willekeurig vijf mensen mee naar een huis om ze daar dood te schieten.”

“Ik heb al veel folteringen ondergaan”, aldus Mosa. “Maar de zes keer waarop ze mij gevangengenomen hebben, hebben ze me telkens weer vrijgelaten.” Eén keer gebeurde dat toen zijn familie in een brief aan kalief Abu Bakr al-Baghdadi vroeg om hem te pardonneren en vrij te laten. Het lukte.

Twee executies

Toch kwam hij telkens weer in de handen van ISIS terecht en overleefde het elke keer. Nochtans was het twee keer erg nipt toen hij uitgekozen werd om geëxecuteerd te worden. De eerste keer gebeurde dat toen hij in een gebouw gesleurd werd terwijl hij gefilmd werd. Hij moest knielen voor naast drie andere mannen in de oranje outfits die we kennen uit de onthoofdingsvideo’s van ISIS.

“De keel van een van hen werd overgesneden door een beul”, aldus Mosa. “Daarna duwden ze mij op mijn knieën en zetten een mes tegen mijn keel. Ik wist dat ik ging sterven.” Maar om onduidelijke reden werd hij weer rechtgetrokken en in zijn cel gezet waar hij bewaakt werd door gehersenspoelde elfjarige.

Een maand later werd hij opnieuw uitgekozen voor executie, samen met negen anderen en opnieuw schijnbaar willekeurig. “Waar gaan we naartoe, vroeg ik aan de ISIS-strijders. Naar je dood, antwoordde een van hen. We werden met de wagen naar de buitenwijken van Baghuz gebracht en daar op onze knieën geduwd terwijl een beul mijn hoofd in het woestijnzand duwde. Plots hoorde ik iemand Vlucht roepen en voelde ik de druk op mijn rug en hoofd wegvallen. De ISIS-strijders waren gevlucht en de gijzelaars en ik konden vluchten naar SDF-soldaten. Ik heb iedereen daar geknuffeld. Mijn leven was weer begonnen. Ik ging van dood naar levend in tien minuten.”