Verdachte pakketjes bij luchthaven van Heathrow, Waterloo Station en London City Airport: “Kleine huisgemaakte explosieven”

De Londense antiterreurpolitie is een onderzoek gestart nadat dinsdag drie verdachte pakjes met een kleine hoeveelheid explosieven werden gevonden voor twee kantoren van London City Airport en de luchthaven van Heathrow en een bureau van Waterloo Station. De pakketjes leken “kleine geïmproviseerde explosieven” te bevatten, die brand kunnen veroorzaken indien ze geopend worden, aldus de politie. De antiterreurpolitie behandelt de vondst van de pakketten als een en en dezelfde zaak, aldus de Metropolitan Police.

De politie raadde de gebruikers van de verkeersterminals aan “waakzaam en alert te zijn en verdachte pakketten te melden aan de politie”. Er zijn voorlopig nog geen arrestaties verricht, aldus nog de politie.

.

A very small cordon in place at #WaterlooStation after reports of a suspicious package. Seems to be the station approach pic.twitter.com/eb4Mx14rlH