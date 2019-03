Marouane Fellaini pakt met Chinese club een punt in Champions League voor Aziatische en Australische teams

Marouane Fellaini heeft dinsdag met het Chinese Shandong Luneng op de eerste speeldag in groep E van de AFC Champions League een 2-2 gelijkspel afgedwongen op bezoek bij Gyeongnam FC, de Zuid-Koreaanse vicekampioen.

Voor de bezoekers trof de voormalige Italiaanse international Graziano Pellè (21. en 78.) twee keer raak, Woo Ju-Sung (60.) en Seung-jun Kim (68.) zorgden voor de doelpunten voor de thuisploeg. Fellaini verscheen voor de tweede keer op rij aan de aftrap bij zijn nieuwe werkgever en bleef de hele wedstrijd op het veld.

De Japanse bekerhouder Kashima Antlers en het Maleisische Johor Darul Ta’zim zijn de overige tegenstanders in de groepsfase van deze variant op de Champions League voor Aziatische en Australische teams. Op de tweede speeldag ontvangt Shandong Luneng volgende week dinsdag de Japanse topploeg.

Vorige vrijdag vierde onze landgenoot zijn debuut in de Chinese Super League. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen scoorde Fellaini toen het enige doelpunt van de wedstrijd voor Shandong Luneng. Fellaini en co wonnen zo met 1-0 van Beijing Renhe.