Zeven leden van zelfde familie omgekomen door verwoestende tornado in VS

Door een verwoestende tornado zijn zondag 23 mensen om het leven gekomen in de Amerikaanse staat Alabama. Bij de slachtoffers bevonden zich zeven leden van dezelfde familie, heeft de lokale sheriff bekendgemaakt. De komende dagen dreigt er nog onheil.

De balans is erg zwaar na de verwoestende tornado die zondag door de Amerikaanse staten Alabama, Florida, Georgia en South Carolina raasde. In Lee County, de zwaarst getroffen stad in Alabama, werden veel woningen tot puin herleid en kwamen in totaal 23 mensen om het leven.

De slachtoffers zijn dinsdag allemaal geïdentificeerd. Hun leeftijden variëren van 6 tot 93 jaar. Zeven van hen zijn leden van dezelfde familie, heeft lijkschouwer Bill Harris gemeld aan lokale media. De meeste slachtoffers kwamen om het leven door een trauma als gevolg van de enorme kracht waarmee ze in het rond vlogen door de tornado. Veel mensen vlogen hun huis uit door de hevige stormwind. “Denk aan die mensen in je gebeden”, zei Harris nog.

Nog stormen op komst

Terwijl de materiële schade nog volop opgemeten wordt, waarschuwt de National Weather Service voor nieuwe stormen. Vooral naar het weekend toe is de kans groot dat er nieuwe tornado’s, schadelijke stormwinden en grote hagelklompen komen in Alabama, klinkt het.

“Het wordt de moeite”, zegt meteoroloog Tom Kines bij USA Today. “Er bestaat geen twijfel over dat het zwaar weer wordt. Mijn buikgevoel zegt dat het niet zo erg wordt als zondag, maar daar durf ik niet op af gaan. De mensen moeten waakzaam zijn.”