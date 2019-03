Vrouw schrikt zich rot wanneer ze giftige koningscobra onder motorkap van haar wagen ontdekt

Een vrouw uit Chonburi, in het oosten van Thailand, kon maandag haar ogen nauwelijks geloven nadat ze een lokale markt had bezocht. Toen ze enkele honden wilde verjagen die in de buurt van haar truck blaften, merkte ze onder de motorkap van haar auto prompt de staart van een koningscobra op. Met de hulp van enkele slangenvangers konden ze het dier veilig en wel te pakken krijgen.

De dertigjarige dame stond op het punt om naar huis te keren toen ze het reptiel in de gaten kreeg. “Ik had nooit gedacht dat het geblaf van de honden zou hebben geleid tot het zien van de giftige slang”, vertelde ze. “Nooit eerder zag ik hier al reptielen.” Ze riep meteen de hulp in van enkele slangenvangers.

Uiteindelijk hadden ze meer dan twintig minuten nodig om de slang, in totaal bijna vijf meter lang, veilig in een zak te steken. Het dier werd nadien weer vrijgelaten in de wilde natuur.

bekijk ook

Koppel ontdekt giftigste slang ter wereld in huis, maar dan is het dier weer verdwenen

Slang verorbert kikker in keuken: “Plots had ik een eetpartner”

Vrouw treft extreem zeldzame slang met twee koppen aan in achtertuin: “Ik kon niet stoppen met ernaar te kijken”