Hoe Oostrozebeke de “meest vervuilde gemeente” van ons land werd

“Welke gemeente is de meest vervuilde van ons land?” We durven te gokken dat wie dit als quizvraag krijgt, aan veel plekken in dit land zal denken, maar niet gauw aan Oostrozebeke. Toch is het deze West-Vlaamse gemeente die de slechtste punten krijgt na het verschijnen van een nieuw internationaal rapport. Hoe kan dit nu?