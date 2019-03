Lukaku blijft tekeergaan tegen Britse tabloids: “Als de haat niet meer werkt, verspreiden ze leugens”

Romelu Lukaku is nu ook een kruistocht begonnen tegen de Britse tabloids. Vorig jaar hekelde hij al de Belgische pers om haar vermeende racistische aanpak – “Ik blijf voor hen een Congolese Belg”. En nu noemt hij ‘The Sun’ onomwonden racisten, haatverspreiders en leugenaars. Wat bezielt ‘Big Rom’?

Romelu Lukaku blijft tekeergaan. De beste schutter ooit van de Rode Duivels - 45 goals in 78 interlands - heeft zich bij Man U met zijn vier goals in de laatste twee matchen weer helemaal in de gunst ...