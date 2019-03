Belgische voetbalbond zoekt vier nieuwe semiprofessionele scheidsrechters

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat op zoek naar vier nieuwe semiprofessionele scheidsrechters, zo vernam Belga dinsdag. Geïnteresseerde refs kunnen nog tot vrijdag 15 maart hun kandidatuur neerleggen bij scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Sinds 1 juli 2017 is het Belgische profvoetbal acht semiprofessionele scheidsrechters rijk. Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts, Lawrence Visser, Nathan Verboomen en Bram Van Driessche tekenden bij de KBVB een contract voor minstens twee seizoenen. Een jaar later gingen ook Wesley Alen en Kevin Van Damme als semiprofs aan de slag.

Van meet af aan was het Verbists intentie om vanaf 1 juli 2019 twaalf semiprofs in dienst te hebben, de Pro League steunde dat plan. Maar na Operatie Propere Handen was het lang onduidelijk hoe het verder moest met het semiprofstatuut. Uitgerekend Delferière en Vertenten, het kruim van de Belgische scheidsrechters, werden immers genoemd in het schandaal en door het parket in beschuldiging gesteld. De KBVB reageerde meteen door ze beiden te schorsen.

Terwijl het nog steeds onduidelijk is welke rol Vertenten en Delferière gespeeld hebben in het voetbalschandaal, staat de KBVB niet stil. Het semiprofessionele statuut van de verguisde topscheidsrechters wordt niet verlengd. Verbist gaat zelfs op zoek naar vervangers.

Bovenop de vervangers van Vertenten en Delferière wordt ook gezocht naar twee extra semiprofs, zoals aanvankelijk gepland. De scheidsrechtersbaas geeft kandidaten tot 15 maart de tijd om zich aan te melden. Uiterlijk de eerste week van april moeten de vier nieuwe semiprofessionele scheidsrechters bekend zijn.