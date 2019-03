17-jarige Zweed krijgt boete voor racistisch beledigen van international na nederlaag op WK

Het Zweedse gerecht heeft dinsdag een 17-jarige jongeman een boete gegeven omdat hij vorige zomer, tijdens het WK in Rusland, de Zweedse international Jimmy Durmaz racistisch beledigd had op internet.

Zweden was op de tweede speeldag van groep F op weg naar een 1-1 draw tegen Duitsland, tot Durmaz in de extra tijd een nogal onnodige vrije trap weggaf. Kroos scoorde hieruit de winnende 2-1. Durmaz, in Zweden geboren maar met roots in de regio Assyrië en Turkije, kreeg hierna op internet heel wat racistische verwijten over zich. Ook zijn familie moest afrekenen met soortgelijke beledigingen.

Het Zweedse gerecht spoorde drie personen op die Durmaz omwille van zijn afkomst op de korrel namen. Een van hen, een jongeman van zeventien, kreeg een boete van 2.500 Zweedse kroon (237 euro) en moet 8.000 kroon (759 euro) schadevergoeding betalen aan de voetballer. Een andere persoon kreeg eerder al een boete, terwijl de derde wegkwam met een waarschuwing.

De Zweedse nederlaag tegen Duitsland had in de afrekening weinig gevolgen. Zweden stootte als groepswinnaar door en sneuvelde nadien in de achtste finales tegen Engeland. De Mannschaft kon zich niet optrekken aan de late winst tegen het Scandinavische land en ging er alsnog uit in de poules.