Nederlands parlement wil einde aan vluchten Amsterdam-Brussel

De Tweede Kamer, het lagerhuis van het Nederlandse parlement, wil dat er een einde komt aan de vluchten tussen Amsterdam en Brussel. De reis per trein tussen de twee hoofdsteden is vrijwel altijd sneller en altijd beter voor het milieu.

Een meerderheid, waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie, steunt het voorstel van GroenLinks. Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks wijst op de schaarste op Schiphol van de zogenoemde slots (tijdsperiode om op te stijgen of te landen). Het is een nationaal belang dat deze slots verstandig en zo veel mogelijk voor onmisbare routes worden ingezet, stelt ze.

De Kamer roept de regering op met betrokkenen tot afspraken te komen over het geleidelijk laten verdwijnen van de vluchten tussen Amsterdam en Brussel. Er wordt nog meerder keren per dag tussen beide steden gevlogen.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen benadrukt dat luchtvaartmaatschappijen vrij zijn hun bestemmingen te kiezen in het geliberaliseerde Europese luchtruim. Maar ze is “nu al een tijd” in gesprek met KLM, NS en Schiphol om waar mogelijk vluchten op korte afstanden te laten vervangen door de trein. “De inzet is passagiers tussen deze luchthavens van het vliegtuig in de trein te krijgen en de treinreis als een aantrekkelijk en makkelijk alternatief aan te bieden”, aldus Van Nieuwenhuizen. “De luchtvaartmaatschappijen zien hier ook het voordeel van, omdat de vrijkomende slots gebruikt kunnen worden voor andere economisch interessante bestemmingen”, zegt ze.

Ook Brussels minister van Milieu, Céline Fremault, steunt de oproep van het Nederlandse parlement. Ze wijst op de voordelen voor het klimaat, maar ook inzake geluisdoverlast en zelfs tijdswinst voor de betrokken passagiers. “De trein is op veel vlakken onklopbaar, behalve misschien voor de prijs van een ticket”. Ze roept dan ook op om werk te maken van een democratisering van de ticketprijzen.

Bij KLM, dat dagelijks enkele vluchten per dag inlegt tussen Amsterdam en Brussel, heeft men dinsdagavond nog niet gereageerd op de oproep vanuit de politiek.