Familie reageert geschokt op verdenking van gifmoord: “Pieter was juist zo bezorgd om zijn vrouw”

Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat de West-Vlaamse brandweerman Pieter P. (33) de gifmoord met ‘wonderbonen’ op zijn vrouw zorgvuldig had voorbereid. Maar zijn familie reageert geschokt en is overtuigd van zijn onschuld. “Eerst was er het verdriet om haar overlijden en nu zit hij plots in de cel. Dit moet een misverstand zijn.”