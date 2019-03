Juventus-speler Khedira staat nauwelijks twee weken na hartoperatie alweer op het veld

De Duitse middenvelder Sami Khedira heeft de training bij Juventus voorzichtig hervat. De 31-jarige Khedira moest zich afgelopen maand nog laten opereren aan zijn hart, omdat hij last had van hartritmestoornissen.

Hij herstelt goed en traint inmiddels weer individueel. Dat meldde de Italiaanse competitieleider op haar website. Over twee weken hoopt Juve opnieuw te kunnen rekenen op Khedira.

Zonder de Duitser verloor de Italiaanse kampioen op 20 februari de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League bij Atlético Madrid, met 2-0. Volgende week is de return in Turijn.

De Oude Dame versloeg zondag in de Serie A eerste achtervolger Napoli nog met 1-2 en vergrootte zo haar voorsprong tot zestien punten.