“Ik heb niets verkeerd gedaan behalve een kind op een fiets aanrijden”: bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde veroordeeld

Een 23-jarige bestuurder is veroordeeld tot drie jaar cel voor het aanrijden van een tienjarige jongen en vervolgens vluchtmisdrijf te plegen. Na het ongeval vertelde hij de politie dat hij “niets verkeerds gedaan heeft, behalve een kind op een fiets aanrijden”.

De 23-jarige Keegan Doyle reed in januari Alfie Watts, een jongen van 10 jaar, aan toen hij met een snelheid van 96 kilometer per uur door een woonwijk in het Britse Saltney reed. Het slachtoffer was op straat aan het spelen met vrienden en werd de lucht in gekatapulteerd. Hij ligt twee maanden later nog altijd in het ziekenhuis.

Doyle pleegde vluchtmisdrijf en probeerde daarna zijn Ford Fiesta in brand te steken om alle bewijsmateriaal van de aanrijding te vernietigen. Aan de politie vertelde hij dat hij “niets verkeerd gedaan had, behalve een kind op een fiets aanrijden”.

Leven veranderd

De moeder van Alfie vertelde in de rechtbank dat haar leven veranderd is door de crash. “Ik ben naar buiten gelopen en zag al die hulpdiensten toekomen”, zei ze. “Ik hoopte dat ik hem kon oppakken en meenemen voor zijn thee, maar ik had snel door dat het niet zou lukken. Ik had zelfs de tijd niet om hem een kus te geven. We hebben daarna op zijn bed gebeden dat hij wakker zou worden.”

Doyle, die met de vluchtauto van een winkeldief reed, pleitte in de rechtbank schuldig aan gevaarlijk rijden en brandstichting. Hij hoorde in trainingspak en met een blauw oog hoe de rechter hem veroordeelde tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 8 maanden. Vermoedelijk kan hij na de helft van die straf vrijkomen. De twintiger kreeg ook een rijverbod van 4 jaar en 10 maanden opgelegd dat ingaat zodra hij de gevangenis verlaat. De rechter noemde hem “een egoïstische lafaard”.