Niet iedereen blij met optreden van Niels Destadsbader in ‘zijn’ Deerlijk: Chiro schrijft open brief

Deerlijk - Het nieuwe festival BuikRock met kersvers ereburger Niels Destadsbader valt samen met de heemfeesten van Chiro Sellewie. In een open brief laat de jeugdraad weten dat te betreuren. “We hebben die inkomsten broodnodig”, aldus de Chiro.

Met het nieuwe festival BuikRock wordt de droom gerealiseerd van kersvers ereburger Niels Destadsbader om nog eens op te treden in ‘zijn’ Deerlijk. Hij zal het podium delen met bevriende collega's, onder wie Stan Van Samang. Het festival heeft het potentieel om een massa volk naar Deerlijk te lokken.

Maar het nieuwe evenement wekt ook ongerustheid bij Chiro Sellewie. BuikRock wordt immers op dezelfde datum gepland als het spelprogramma ‘Sellewie zonder grenzen’, de publiekstrekker van de driedaagse heemfeesten.

De jeugdraad vindt het niet kunnen dat een jeugdvereniging concurrentie krijgt in eigen gemeente en heeft het in een open brief over ‘een slag in het gezicht van een groep enthousiaste vrijwilligers die bloed, zweet en tranen steken in een zwaar weekend’.

“We hebben absoluut niets tegen nieuwe initiatieven, integendeel”, zegt voorzitter Tom Simoens. “Voor de jeugd is het leuk dat ze in eigen gemeente naar een festival kan gaan. We vinden het zelfs fenomenaal dat Niels in Deerlijk wil optreden. Maar we vinden het heel spijtig dat er geen rekening werd gehouden met een vaste waarde in het verenigingsleven. Nieuwe evenementen mogen niet ten koste gaan van een jeugdvereniging. Het is nu te laat om een van beide evenementen nog te verplaatsen, maar dit had kunnen worden vermeden als er op tijd overleg was geweest. In Deerlijk hebben we de mooie traditie dat evenementen met dezelfde doelgroep niet samenvallen. Met ons signaal willen we voorkomen dat dit zich herhaalt. Jeugdverenigingen kunnen anders schrik krijgen om nog iets te organiseren.”

“Het is heel erg jammer, maar we gaan er alles aan doen om van onze heemfeesten toch een topeditie te maken”, zegt Kimberley Vandercruyssen, voorzitter van de raad van bestuur van Chiro Sellewie. “De heemfeesten zijn een van ons grootste evenementen. De integrale opbrengst gebruiken we voor de renovatie van ons heem. We zijn aan het sparen om het dak te vernieuwen. Het is dus zeer belangrijk dat we niet zonder publiek zitten. We hebben de inkomsten broodnodig.”

Actieve gemeente

Volgens burgemeester Claude Croes (CD&V) is het samenvallen van twee evenementen de tol van een actieve gemeente. “Deerlijk is een levende gemeente. Er is ieder weekend iets te doen. Een nieuw initiatief zal altijd in iemands vaarwater zitten. Chiro Sellewie zal hier ongetwijfeld creatief mee omgaan en met BuikRock hebben we er mijn inziens een mooi festival bij”, zegt Croes.

Op initiatief van schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open VLD) komt er een overleg met alle betrokken partijen. “We gaan daar met een positieve ingesteldheid naartoe”, zegt Simoens.