Guy Verhofstadt in internationale pers: “Verkiezingen laatste kans om nachtmerrie te voorkomen”

Volgens Guy Verhofstadt, leider van de Europese liberale fractie ALDE, riskeert Europa in een “nachtmerrie” terecht te komen in de komende jaren. De centrumpartijen moeten stemmen terugwinnen van de populisten, zegt hij aan de The Guardian.

De Europese Unie is volgens Verhofstadt toe aan revisie. “Niets is eeuwig, ook politieke instituties blijven niet eeuwig bestaan”, zegt hij in een interview met de Britse krant The Guardian en vijf andere kranten. “Hervormingen doorvoeren is een plicht, en als ons dat niet lukt, dan zal de nachtmerrie realiteit worden”, zegt de ex-premier.

De Europese verkiezingen in mei kunnen voor het eerst in veertig jaar zorgen voor grote verschuivingen in het parlement. Verhofstadt vreest dat populistische partijen fors zullen scoren bij de verkiezingen. De EU riskeert een 'populistisch-nationalistische nachtmerrie” als de centrumpartijen er niet in slagen om hun aanhang warm te maken voor het Europese project.

Er wordt ook verwacht dat de partij van Macron goede cijfers haalt. Verhofstadt steunt dan ook de “Europese renaissance” die de Franse president Emmanuel Macron voorstelt, waarin hij de Europese Unie grondig onder de loep neemt.