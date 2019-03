Man (63) raakt zwaargewond bij brand in appartement

Mortsel - Een 63-jarige man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een brand in zijn appartement aan het Gemeenteplein in Mortsel. Een restaurant onder het getroffen appartement werd ontruimd.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buren zeggen dat de bewoner geen elektriciteit had en zijn appartement verlichtte met kaarsen. Behalve de bewoner, die ernstig verbrand is en ter plaatse gereanimeerd moest worden, vielen er geen slachtoffers. Het ondergelegen restaurant liep beperkte waterschade op.