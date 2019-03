Organisatie deelt nieuwe beelden van doodsbange honden die dreigen geslacht te worden op vleesmarkt: “Ziekelijk”

De organisatie Dog Meat Free Indonesia heeft een nieuwe video gelanceerd van de hartverscheurende praktijken op Indonesische vleesmarkten. Het Aziatische land staat er al jaren om bekend jaarlijks talloze honden en katten te slachten voor consumptie. Met campagnevideo’s probeert de organisatie zo veel mogelijk mensen ter wereld bewust te maken van het probleem.

Foto: Dog Meat Free Indonesia

De cijfers die met de slachtingen gepaard gaan, zijn duizelingwekkend. Op dit ogenblik zijn meer dan tweehonderd zogenaamde ‘levende vleesmarkten’ gevestigd in Indonesië. Niet enkel honden- en kattenvlees wordt er verkocht. Ook dat van reptielen zoals pythons en salamanders worden er massaal verhandeld. Jaarlijks zouden er maar liefst één miljoen honden en katten geslacht worden op zulke markten, waarbij ook de hygiëne zichtbaar te wensen overlaat.

Voor de nieuwste video van de dierenorganisatie ging ook acteur Peter Egan, onder meer bekend van Downton Abbey, mee naar twee vleesmarkten in het land. Hij zag er van dichtbij hoe de dieren werden doodgeknuppeld of levend verbrand. De nog levende honden zitten ondertussen doodsbang in kleine kooien. “Niets kon me voorbereiden op de ziekelijke horrortaferelen die ik heb gezien”, vertelde hij. “Deze brutaliteit zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen.”

Tijdens de trip kon de acteur uiteindelijk een viertal honden kopen en bijgevolg redden van de slachtbank. Samen met de organisatie hoopt hij dat de regering een einde zal maken aan de praktijken. Het relatief kleine deel van de lokale bevolking dat het vlees eet, verdedigt zich door te claimen dat het om een traditie gaat. Volgens sommigen zou het vlees ook helende krachten hebben.

