Minderjarig meisje verkracht op Aalst Carnaval

Aalst - Een minderjarig meisje uit Aalst werd tijdens de nacht van maandag op dinsdag ­verkracht op Aalst Carnaval. Dat vertelt de moeder van het meisje aan onze krant.

“Rond 2 uur ging ze even weg uit het feestgedruis omdat ze ­dringend moest plassen”, vertelt de moeder. “Toen ze het plein opkwam waar de toiletten stonden, werd ze plotseling brutaal meegesleurd in een inhammetje. Daar heeft een man zich aan haar vergrepen. Mijn dochter kan zich over zijn identiteit voorlopig enkel herinneren dat hij ­gemaskerd was en een blanke huidskleur had.”

De ouders zijn niet te ­spreken over hoe de politie vervolgens is omgegaan met het incident. Volgens de woordvoerster van de politie van Aalst is de procedure echter correct gevolgd, en dit steeds in overleg met het ­parket.