Ajax dompelt Real Madrid in diepe crisis: titelverdediger na 1-4 (!) in spektakelmatch uitgeschakeld in Champions League, Tottenham wint ook in Dortmund

De crisis bij Real Madrid is compleet: de titelverdediger werd zonder pardon uit de Champions League gebonjourd. Ajax stuntte in de 1/8e finales door in Bernabeu met 1-4 (!) te winnen, de videoref was alweer beslissend maar deze keer in het nadeel van de Spanjaarden. In de andere wedstrijd van vanavond kwam Tottenham Hotspur niet meer in de problemen: Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stoten na een 0-1-zege door naar de kwartfinales ten koste van het Borussia Dortmund van Axel Witsel.

Real Madrid kwam met een goede uitgangspositie op de mat na de 1-2-zege in Amsterdam. Maar Ajax bewees in de heenwedstrijd al een verraderlijke tegenstander te zijn. Thibaut Courtois stond uiteraard in doel bij de Koninklijke, waar aanvoerder Sergio Ramos ontbrak na zijn (te) opvallende gele kaart in Amsterdam. Gareth Bale moest tevreden zijn met een plekje op de bank.

Real drukte de Amsterdammers meteen achteruit en Varane kreeg al snel een unieke kans maar kopte op de lat. De jonge Amsterdammers waren echter niet onder de indruk en na een rake counter was Courtois meteen kansloos: Hakim Ziyech trapte de voorzet van Dusan Tadic onhoudbaar binnen: 0-1!

Een stevige domper voor een Real-in-crisis, dat compleet het noorden kwijt was. Na alweer een schitterende assist van Tadic bleef David Neres opvallend rustig en de Braziliaan omzeilde Courtois: 0-2 en Real na amper 18 minuten virtueel uitgeschakeld...

De Amsterdammers roken bloed maar de stifter van Neres vloog naast en Courtois redde een poging van Tadic met de voet. Maar ook Real kreeg kansen maar Ajax-doelman Onana zweefde een poging van Lucas Vazquez van onder de lat.

Twee vroege wissels

Diezelfde vazquez moest op het halfuur echter al geblesseerd naar de kant, waardoor een geviseerde Bale toch al snel mocht opdraven. Maar het leed was nog niet geleden want even later moest ook Vinicius wenend naar de kant, hij werd vervangen door Marco Asensio.

Bij elke aanval van Ajax was het bibberen voor de fans van Real, gelukkig stond Courtois nog pal bij een schot van Ziyech. Het gaf de Spaanse burger moed en Bale liep de zestien in, maar trof de paal.

Videoref keurt 0-3 goed

Real kwam furieus uit de kleedkamer, onder aanvoering van Luka Modric. Asensio dreigde voor het eerst, Benzema mikte net naast de kruising. Ajax onder druk maar elke tegenprik van de Nederlanders bleef gevaarlijk. Op het uur knalde Tadic na een teruglegger van Van de Beek de 0-3 prinsheerlijk de kruising in! Het duurde echter minuten eer de goal ook werd goedgekeurd: de VAR onderzocht eerst nog of de bal in de fase voor het schot over de doellijn ging. Scheidsrechter Felix Brych pratte meer dan drie minuten met de videoref maar twijfel kon niet worden uitgesloten en dus werd het doelpunt goedgekeurd. In de heenwedstrijd keurde de VAR nog een doelpunt van Ajax af.

Foto: rr

Maar nog was de thriller nog niet afgelopen: Asensio trapte de aansluitingstreffer netjes het hoekje in: 1-3. Even leek Real zich nog te kunnen herpakken maar die hoop werd een minuut later meteen de kop ingedrukt toen Lasse Schöne een vrije trap vanop links heerlijk voorbij Courtois krulde. Iedereen verwachtte een voorzet vanop de flank, maar Schöne plaatste het leer perfect over Courtois in de verste hoek. Pijnlijk...

Het wilde maar niet lukken want ook Modric en Benzema faalden alleen voor Onana: de Fransman gleed uit toen hij de bal net achter zich kreeg van de Kroaat. Bovendien kwam Bale nog te laat om in de rebound binnen te tikken. De kelk moest tot op de bodem worden geledigd en Nacho moest na protest en dubbel geel van het veld. Ajax liet zelfs nog een vijfde treffer liggen maar uiteindelijk bleef het bij die spectaculaire 1-4, waarna Real onder een striemend fluitconcert de kleedkamer moest opzoeken…

Nadat het in eigen land al uitgeschakeld werd in de Primera Division én de Copa del Rey, is de crisis nu uiteraard compleet bij Real. Dit had Courtois natuurlijk nooit verwacht toen hij bij Real tekende...

Foto: AFP

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur

In de andere wedstrijd van vanavond keek Dortmund aan tegen een loodzware opdracht. Tottenham won de heenpartij in Londen onder impuls van een ontketende Jan Vertonghen met 3-0. Het team van Axel Witsel kent een dipje en zag ook in de Bundesliga Bayern München mee aan kop komen. Een Europese exit zou een nieuwe domper zijn na de sterke eerste seizoenshelft van de Borussen.

De drie Belgen stonden ook van bij de aftrap op het veld: Witsel bij de thuisploeg, Vertonghen en Toby Alderweireld bij de bezoekers. De beruchte Gelbe Wand zorgde voor een zinderende sfeer maar onder meer een sterke Vertonghen stond pal in de defensie van de Spurs. Ondanks veel goede wil bij de Duitsers vielen er aanvankelijk amper uitgespeelde kansen te noteren: doelman Lloris moest enkel ingrijpen bij een afgeweken bal van Reus. De grootste kans voor rust was nog voor de Spurs maar Heung-Min Son hield het nog enigszins spannend. Dortmund voerde met de rust in zicht de druk op maar Weigl liet tot tweemaal toe de openingstreffer liggen.

Meteen na rust viel echter het verdict voor Dortmund: Harry Kane scoorde de 0-1 waardoor de thuisploeg voor een onmogelijke opdracht stond. Wat de thuisploeg daarna nog probeerde: het geraakte niet voorbij Lloris.

Uitslagen:

Dortmund - Tottenham 0-1 (heen 0-3)

Real Madrid - Ajax 1-4 (heen 2-1)

Woensdag 6 maart:

PSG - Manchester United (heen 2-0)

FC Porto - AS Roma (heen 1-2)

Dinsdag 12 maart:

Juventus - Atlético Madrid (heen 0-2)

Manchester City - Schalke 04 (heen 3-2)

Woensdag 13 maart:

Bayern München - Liverpool (heen 0-0)

Barcelona - Lyon (heen 0-0)