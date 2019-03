Poetsvrouw vond pasgeboren jongetje in hal van flatgebouw: “Zak en dekentje gezien, maar ik dacht dat het van een bewoner was”

Antwerpen -

In hartje Antwerpen is dinsdagmiddag een pasgeboren jongetje gevonden in een ­papieren zak, in de inkomhal van een ­flatgebouw. Een poetsvrouw deed de opmerkelijke ontdekking en verwittigde de hulpdiensten. De baby verkeert in goede gezondheid en de politie is een onderzoek gestart om de moeder op te sporen.