Overal waar pastoor Mertens komt, wordt ruzie gemaakt: “We waren de slaande deuren, verwijten en scheldwoorden beu”

Maldegem -

In elke parochie waar pastoor Luc Mertens (52) neerstrijkt, ontstaat er heisa. Kerk­raden nemen collectief ontslag, lokale ­Chiromeisjes voelen zich beledigd en buurtbewoners trekken naar de rechter ­tegen zijn veel te luide klokken. De pastoor zelf is zich van geen kwaad bewust. “Wie moedig is, kan niet iedereen tevreden houden”, klonk ooit zijn raad aan een opvolger.