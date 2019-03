Gezocht vòòr de Brexit: voedselcontroleurs (maar eigenlijk is het al veel te laat)

Een harde grens met het Verenigd Koninkrijk betekent niet alleen extra papierwerk bij de douane. Ook de voedselcontrole wordt strenger, omdat het dan plots over voeding van ­buiten de EU gaat. Net op dat punt dreigt de grootste chaos in ons land, want het federaal Voedselagentschap is niet voorbereid op een Brexit. Het heeft te weinig personeel om alles te bolwerken. Met lange wachttijden tot gevolg. “Hoe langer voedsel onderweg is, hoe duurder het wordt.”