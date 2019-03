POLL. Ajax verbaast de wereld met historische 1-4 bij Real Madrid, maar was cruciale bal nu buiten of niet?

Ajax heeft dinsdagavond de voetbalwereld op zijn grondvesten doen daveren. De Amsterdammers wonnen in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 1-4 bij titelverdediger Real Madrid en plaatsen zich zo verrassend voor de kwartfinales. In Amsterdam had Real twee weken geleden nog met 1-2 getriomfeerd. Maar was die bal bij de cruciale 0-3 nu binnen of buiten?

Ajax speelde de quasi perfecte eerste helft in het Santiago Bernabeu-stadion. Kroos verslikte zich al na zeven minuten in de bal en de Amsterdammers stoomden via Tadic en Ziyech door naar de 0-1. Real toonde zich aangeslagen en nog eens elf minuten later was het 0-2. Tadic deed de Madrileense fans verstommen met een perfect uitgevoerde Zidane-beweging en bediende vervolgens Neres, die Courtois een tweede keer versloeg. Real Madrid reageerde met een actie van Vinicius, die nadien wel geblesseerd het terrein moest verlaten. Ook Vazquez was eerder al met een blessure gewisseld. Nog eens Neres en Ziyech kwamen nog dichtbij een derde Amsterdamse treffer, terwijl aan de overkant Bale de paal trof. Een zinderende eerste helft eindigde in 0-2.

VAR komt er na drie minuten niet uit

Ook na de pauze bleef Ajax imponeren. Courtois stond paraat op een poging van Van de Beek, maar moest zich op het uur wel opnieuw gewonnen geven op prachtige pegel van Tadic. De VAR beraadde zich nog even of de bal voorafgaand aan het doelpunt over de zijlijn was geweest, maar dat kon niet aangetoond worden. En dus werd de goal goedgekeurd.

Nu moest Real wel komen en Asensio knalde twintig minuten voor tijd de 1-3 op het bord. Ajax bleef echter ijzig kalm en Schöne verraste Courtois twee minuten later al met een prachtig vrijschopdoelpunt, 1-4.

Buiten of niet?

Maar was het nu buiten of niet bij die 0-3? Wetende dat de bal vollédig over de lijn moet zijn en bij twijfel de VAR niet mag ingrijpen.