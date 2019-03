Ajax voor het eerst sinds 2003 in kwartfinales, maar toptalenten De Ligt en De Jong blijven ambitieus: “We zijn nog niet klaar”

Ajax behoort voor het eerst sinds 2003 tot de beste acht clubs in de Champions League. De Nederlandse ploeg van trainer Erik ten Hag bereikte de kwartfinales door Real Madrid in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met 1-4 te vernederen. Het resultaat is hoopgevend voor de zogezegd “kleine voetballanden”. Want volgens toptalenten De Ligt en De Jong is er nog veel mogelijk: “We zijn nog niet klaar...”

Ajax haalde in het seizoen 2002-2003 ook de kwartfinales, toen de Champions League nog bestond uit twee groepsfases en de knock-outfase pas in de kwartfinales begon. De ploeg die toen onder leiding stond van trainer Ronald Koeman, moest over twee duels buigen voor AC Milan (2-3).

De laatste keer dat Ajax een knock-outfase in de Champions League overleefde, was in 1997. Ook toen gebeurde dat in Madrid. De Portugese middenvelder Dani schoot Ajax destijds in de verlengingen langs Atlético Madrid en naar de halve finales: 2-3.

Ajax hoort op vrijdag 15 maart met welke club het gaat strijden om een plek in de halve finales. Op die dag vindt om 12u00 de loting plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

De Ligt: “Dit zagen wij natuurlijk ook niet aankomen”

De spelers van Ajax wisten vooraf dat het kon, winnen van Real Madrid. De manier waarop het lukte zorgde echter ook bij aanvoerder Matthijs de Ligt voor verbazing. “Dit zagen wij natuurlijk ook niet aankomen”, zei De Ligt. “Maar we wisten wel dat het kon, dat hadden we in de thuiswedstrijd al gezien.”

Ajax had na 18 minuten al de nederlaag in Amsterdam (1-2) volledig weggepoetst. “Het enige wat er thuis aan ontbrak, was scoren”, vervolgde De Ligt. “Vandaag gingen de eerste twee kansen er gelijk in. Dat was het verschil. Real Madrid zit in een mindere fase, dan weet je dat je er overheen kan denderen. Dat hebben we in de eerste helft gedaan.”

Dankzij de stunt tegen de titelhouder in de Champions League bereikte Ajax de kwartfinales. De Ligt denkt echter al aan meer. “We hebben het eerder Bayern München heel lastig gemaakt, dat is ook een favoriet voor de titel. Nu schakelen we Real Madrid uit. Dat is een hele prestatie. Maar we zijn nog niet klaar.”

De Jong: “Geweldig om met deze cijfers van Real te winnen”

Als toekomstig speler van FC Barcelona bewees Frenkie de Jong de supporters van zijn nieuwe club al meteen een dienst. “Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans”, sprak de begaafde middenvelder. “Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabéu. De mensen hadden misschien nog wel iets verwacht van ons, maar niet op deze fantastische manier.”

Volgens De Jong deed Ajax ook al in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) niet onder voor de Spaanse grootmacht. “Toen speelden we niet veel slechter dan nu, maar we hadden pech met de uitslag. Nu viel alles goed voor ons. Ja, ook voor mij. Ik speelde redelijk goed, maar ik had in de slotfase krampen in beide benen.”