Thibaut Courtois slikt vier treffers tegen Ajax en vooral de laatste was pijnlijk (maar prachtig vanuit de tribune)

Dit had Thibaut Courtois natuurlijk nooit verwacht toen hij Chelsea inruilde voor Real Madrid. De Koninklijke beleeft na het vertrek van Cristiano Ronaldo een horrorseizoen. Nadat het al uitgeschakeld was in de Primera Division én in de Copa del Rey, is nu ook het Champions League-avontuur voorbij na de 1-4-blamage tegen Ajax. Courtois hield zijn noodlijdende ploeg nog enkele keren recht maar leek toch niet helemaal vrijuit te gaan bij de vierde treffer.