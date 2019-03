Onze man trekt vrouwenkleren aan op de laatste dag van Aalst Carnaval: “Een echte Voil Jeanet”

Na een weekend met luide muziek, oliebollen en heel veel alcohol breekt op dinsdag de laatste dag van Aalst Carnaval aan. Het startschot voor de beroemde stoet van de ‘Voil Jeanetten’. Ik trek met een klein hartje vrouwenkleren aan en begeef me naar het centrum van dé Vlaamse carnavalstad. En ik word er met open armen verwelkomd: het is misschien mijn eerste keer, maar ik ben een “echte Voil Jeanet”. Al heb ik toch enkele biertjes nodig om me helemaal op mijn gemak te voelen.

Rookbommen in alle tinten van de regenboog kleuren de hemel, luide muziek schalt uit de luidsprekers. Er hangt een indringende geur van bier en hier en daar ook van urine. Mannen en vrouwen - die de voorbije dagen amper hun bed hebben gezien - dansen in de straten met een pintje in de hand. Ik vind het nog steeds vreemd - ik ben helemaal geen carnavalist - maar ik sta op de Grote Markt van Aalst met een lampenkap, een vellen frakske en felroze netkousen.

Ik ben een echte ‘Voil Jeanet’, hoor ik van de kerels die dit al jaren doen en de lintjes hebben om dat te bewijzen. Dus vol goede moed trek ik door de straten van Aalst, mijn kinjerkoesj voortduwend terwijl de haring in mijn vogelkooi me met dode ogen aanstaart. Hier en daar stokt de chaotische stoet en loop ik een stukje alleen verder. Ik voel de ogen van de toeschouwers op mijn rug branden en vind het nog steeds een goede keuze om mijn zonnebril aan te doen. Niet dat iemand me zou herkennen met mijn rode lippenstift en mijn krullende pruik.

“Het is geen travestie”, zeggen de ‘Voil Jeanetten’ die ik aanspreek. Ze storen zich er een beetje aan dat sommige mannelijke deelnemers als travestieten door de straten lopen en dat is niet de bedoeling. “Je bent een echte ‘Voil Jeanet’. Je hebt geen string aan, het is schoon.” Mijn schaamte is zo goed als verdwenen, dankzij de blikjes bier en het feit dat mijn plunje eigenlijk doodnormaal is waar ik nu ben. Iedereen wordt lustig gefotografeerd door de talloze toeschouwers. Ik poseer gewillig, met een grote, rode glimlach en word toegejuicht voor mijn moeite.

Werelderfgoed

Het mag dan doodnormaal zijn, toch maken de doorgewinterde ‘Jeanetten’ nog bizarre dingen mee. Zoals een echte varkenskop op de weg. Hier en daar krijgen mensen iets smerig aan hun gezicht gesmeerd met een toiletborstel. Chocomousse, zeggen ze, maar ik wil de proef liever niet op de som nemen en vervolg mijn weg. Het eindpunt is het Vredeplein, waar het feest gewoon doorgaat, onder het waakzame oog van de politie.

Als ik om me heen kijk en af en toe een pak confetti in mijn gezicht krijg van een lachend kind, besef ik waarom het carnaval van Aalst werelderfgoed is. Het is gewoon leuk, zelfs voor iemand die er nogal sceptisch tegenover staat en liefst zo ver mogelijk van dergelijke toestanden wegblijft. Deelnemers steken veel moeite in hun outfit en bijhorende make-up. Ook de meeste kinderwagens zijn helemaal gepimped en zijn meer dan een transportmiddel voor bier. Toegegeven: ik zie overal wel een flinke voorraad blikjes Jupiler en flesjes Safir, de enige echte pils van Aalst. Maar ik besef nu dat het meer is dan stevig zuipen, al is dat toch de drijfveer bij uitstek.

Betekent deze nieuwe kijk op carnaval dat ik volgend jaar opnieuw afzak naar Aalst? Misschien wel, maar dan wil ik op zondag de stoet zien. Trek ik op dinsdag opnieuw vrouwenkleren aan om me onder de ‘Voil Jeanetten’ te mengen? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik smijt mijn vellen frakske, lampenkap en spuuglelijke pruik meer dan waarschijnlijk over de haag.

